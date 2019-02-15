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Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Kar kalınlığı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı. Bazı araçların mahsur kaldığı Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AKP İl Başkanı Alper Çiler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı

Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 3 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı, Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Öte yandan, ulaşımdaki güçlük trafik kazalarına da neden oldu.

Mahyatepe mevkisinde iki aracın karıştığı trafik kazasında, AKP İl Başkanı Alper Çiler ile AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. 

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli #bulgaristan
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