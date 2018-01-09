Kızıyla görüştüğü gerekçesiyle bir lise öğrencisini ormanlık alana götürerek dövdüğü ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen eski Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın tahliye edildi

Kızıyla görüştüğü gerekçesiyle bir lise öğrencisini dövdüğü ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan eski Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muammer Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.



Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile tutuksuz sanıklar H.A. ve Y.A. ile sanık avukatları katıldı.

Lise öğrencisi A.Y. de duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Aydın, savunmasında suçlamaları reddederek, lise öğrencisi A.Y'yi darbetmediğini ileri sürdü.

Hakkındaki bazı iddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Aydın, A.Y. ile buluşup konuşmalarının ardından olumsuz hiçbir şeyin yaşanmadığını iddia etti.

A.Y'nin kızını rahatsız etmesinin cep telefonuna gönderdiği mesajlarla açık şekilde görüldüğünü savunan Aydın, A.Y'nin cep telefonu ve kimliğini kendi isteği ile verdiğini öne sürdü.

Cep telefonu ve kimliğini teslim aldığını ve A.Y'nin yatılı eğitim gördüğü okul müdürüne teslim ettiğini anlatan Aydın, ''Kızımı sosyal medya hesabından eklemiş. Rahatsız edici mesajlar atmış. Konu bana intikal ettiğinde ben de şahısla görüşmek için kendisini aradım ve buluştuk. Bir kız babası olarak endişe duymuştum. Ancak kızıma zarar verebilecek biri olmadığını görünce biraz olsun rahatladım. Onu emniyete götürecek ve şikayetçi olacaktım ama benden özür diledi ve elimi öptü. Ben de affettim ve oradan güzel ayrılmıştık ama daha sonra nasıl olduysa iki kişi gerçek dışı bir hikaye ile kandırmışlar ve şikayetçi olmasını sağlamışlar.'' diye konuştu.



A.Y. ise Aydın'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Tanık olarak 6 kişinin dinlenildiği duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Ozan Kaya da mütalaasını verdi.

Kaya, mütalaasında, tutuklu sanık Aydın'ın tahliyesini, tutuksuz sanık H.A. ve Y.A. hakkında nitelikli yağma suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar H.A. ve Y.A. hakkında ise "nitelikli yağma" suçlaması ile suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Duruşma, 27 Mart'a ertelendi.