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Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi (04 Ocak 2019 Cuma)

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime 04 Ocak 2019 Cuma günü bir gün süreyle ara verildi.

Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi (04 Ocak 2019 Cuma)

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli
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