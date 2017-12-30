banner961
Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'dan geri adım
Yunanistan'dan geri adım
İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı
İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Bitcoin uyarısı
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Bitcoin uyarısı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.

Kar yağışı özellikle Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Dereköy Sınır Kapısında tipi şeklinde etkisini arttırıyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde ise bir çok araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.