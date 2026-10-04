Kırklareli'nde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Abdul Melih Bostancı ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bostancı'ya ilk müdahaleyi yaptı ve onu hastaneye kaldırdı.

16 yaşındaki Bostancı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.