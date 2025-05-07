Kırklareli’nde düzensiz göç alarmı: Bir haftada 188 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin bir haftalık operasyonlarında yasa dışı yollarla yurda giren 188 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırklareli’nde düzensiz göç alarmı: Bir haftada 188 göçmen yakalandı
Yayınlanma:

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında düzensiz göçle mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grupların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİYLE 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında göçmenleri ülkeye soktuğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca da el konuldu.

Yasal işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere idari süreçleri başlatıldı.

Perinçek, PKK'nın silah bırakma sürecine dair önemli bir çözüm önerdiPerinçek, PKK'nın silah bırakma sürecine dair önemli bir çözüm önerdiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli
Günün Manşetleri
Hindistan – Pakistan gerilimi büyüyor
İzmir’de belediye emekçileri sokakta
Savcılık ‘otobüs silah sayılır’ dedi
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
"Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"
Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkâr
568 siber suç şüphelisi gözaltında
Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
Çok Okunanlar
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Dananın kuyruğu kopacak!"
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak?