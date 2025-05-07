Kırklareli’nde düzensiz göç alarmı: Bir haftada 188 göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında düzensiz göçle mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 188 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grupların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİYLE 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında göçmenleri ülkeye soktuğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca da el konuldu.

Yasal işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere idari süreçleri başlatıldı.