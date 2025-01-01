Kırklareli'nde fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri de yaşandı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

Kırklareli'nde fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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