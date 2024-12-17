Kırklareli'nde feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolunun Çilingir mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özer Karagöz​​​​​​​ yönetimindeki 39 ER 755 plakalı otomobil, A.B. idaresindeki 31 KFB 14 plaka tırla çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Özer Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Özer Karagöz'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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