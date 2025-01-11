Kırklareli'nde feci trafik kazası! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde feci trafik kazası! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İnece beldesi kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ülker idaresindeki 34 AV 9309 plakalı otomobil ile Cüneyt A. yönetimindeki 39 ADC 928 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ali Ülker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ülker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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