Kırklareli'nde korkutan kaza: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı!

Kaza, Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. Cemal H. yönetimindeki 35 AH 1402 plakalı otomobil, Nedim G. idaresindeki 38 LU 625 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.