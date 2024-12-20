Kırklareli'nde minibüse tren çarptı
Kırklareli'nde feci bir kaza meydana geldi. Yük treni, kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı