Kırklareli'nde minibüse tren çarptı

Kırklareli'nde feci bir kaza meydana geldi. Yük treni, kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde minibüse tren çarptı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde minibüse tren çarptı - Resim : 1

Yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nde minibüse tren çarptı - Resim : 2

Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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