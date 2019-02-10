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Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcık kuşlarının görsel şöleni, izleyenleri hayran bıraktı. 

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kent merkezi üzerinde uçan binlerce kuşun dans edercesine sergilediği hareketler, vatandaşların ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sığırcık kuşlarının görsel şölenini cep telefonlarıyla görüntüledi. Sürücülerin de araçlarını park ederek kuşları izlediği görüldü.

Gökyüzünde yaklaşık bir saat görsel şölen sunan sığırcıklar, daha sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlardan Berkay Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşları ilgiyle izlediklerini söyledi.

Daha önce böyle bir kuş topluluğuna hiç denk gelmediğini ifade eden Çamlı, kuşları cep telefonlarıyla da kaydettiklerini dile getirdi. 

Çamlı, kuşların dansının kendilerini hayran bıraktığını kaydetti. 

Etiketler; #kırklareli
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