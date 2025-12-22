Kırklareli’nde vahşet: Kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen damat tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunan 56 yaşındaki kadının cinayet soruşturmasında düğüm çözüldü.
Olay, 20 Aralık tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Aynur Erkenci'den haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek üzere ikametine gitti. Eve giren yakınları, talihsiz kadını boğazından defalarca bıçaklanmış halde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Aynur Erkenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphesiyle aralarında maktulün damadı C.Ö.'nün de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
KATİL ZANLISI DAMAT ÇIKTI
Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, iki gün süren gözaltı sürecinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, Erkenci'nin damadı C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı