Kırklareli’nde vahşet: Kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen damat tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunan 56 yaşındaki kadının cinayet soruşturmasında düğüm çözüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırklareli’nde vahşet: Kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen damat tutuklandı
Yayınlanma:

Olay, 20 Aralık tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Aynur Erkenci'den haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek üzere ikametine gitti. Eve giren yakınları, talihsiz kadını boğazından defalarca bıçaklanmış halde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Aynur Erkenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphesiyle aralarında maktulün damadı C.Ö.'nün de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI DAMAT ÇIKTI

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, iki gün süren gözaltı sürecinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, Erkenci'nin damadı C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Mevduat faizlerinde son durum: 4 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!Mevduat faizlerinde son durum: 4 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!Ekonomi
Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecekBakan Şimşek tarih verdi: Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecekEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli cinayet
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Yusuf Güney gözaltına alındı
Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek
Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını
7 yıldır aranıyordu, serada çalışırken yakalandı
Vekiller yumruk yumruğa kavga etti!
Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Doğu Ekspresi yarın yola çıkıyor
"Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni...
Çok Okunanlar
Altında yeni zirve! Altında yeni zirve!
Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı! Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Mevduat faizlerinde son durum Mevduat faizlerinde son durum
Rusya'nın göbeğinde suikast Rusya'nın göbeğinde suikast