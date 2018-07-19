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Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, ölü bulundu

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkan belediye pehlivanlarından Ayhan Aktürk (24), Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu.

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, ölü bulundu

Edirne Belediyesi adına başta Kırkpınar olmak üzere çeşitli güreş turnuvalarında güreşen Ayhan Aktürk, dün akşam saatlerinde Tunca Nehri kıyısında vücudunun yarısı suyun içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan incelemede, Aktürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak Aktürk için bugün Dar'ül Hadis Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'ın yanı sıra Aktürk'ün akrabaları ve arkadaşları katıldı. Aktürk, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda defnedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırkpınar pehlivanı #ayhan aktürk
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