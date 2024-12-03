Kırmızı bültenle aranıyordu, Ankara'da yakalandı

"Uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova'nın Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu belirlendi.

Yegenova'nın Keçiören'de olduğu bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntıları İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Aynabat Yegenova, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yegenova'nın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.