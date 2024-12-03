Kırmızı bültenle aranıyordu, Ankara'da yakalandı

"Uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, Ankara'da yakayı ele verdi. Keçiören ilçesinde yakalanan Yegenova gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırmızı bültenle aranıyordu, Ankara'da yakalandı
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"Uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova'nın Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu belirlendi.

Yegenova'nın Keçiören'de olduğu bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntıları İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Aynabat Yegenova, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yegenova'nın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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