Kırmızı ışık ihlali faciaya dönüştü! Olay yerine gelen polis oğlunu yerde yaralı gördü

Olay, Bursa'nın önemli ulaşım noktalarından FSM Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, 34 STR 17 plakalı otomobili kullanan sürücü Mustafa Satır, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu kural tanımazlık, faciayı beraberinde getirdi. Seyir halindeki Satır'ın aracı, o sırada geçiş yapmakta olan 16 BTV 715 plakalı motosikletin sürücüsü İsa Uzun'a çarptı ve çarpmanın şiddetiyle savruldu. Hemen ardından, arkadan gelen 16 BVP 441 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Akdağ da, savrulan otomobilin arka yan kısmına vurarak güçlükle durabildi.

İKİ KURYE YARALANDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Zincirleme kaza sonucu, ilk çarpmanın etkisiyle 16 BTV 715 plakalı motosikleti kullanan Uzun hafif şekilde yaralandı. Bilinci açık olan Uzun, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer motosikletin sürücüsü Akdağ da kazada yaralanan ikinci isim oldu.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen trafik ekipleri inceleme yapmak için olay yerine geldi. Ancak kuryelerden birinin yaralı olduğunu gören polis memuru, yaralının kendi oğlu olduğunu fark edince büyük bir şok yaşadı.

Yaralı kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesini endişe içinde takip etti.