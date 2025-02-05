Kırsalda bereket: Üreticiye düşük maliyetli hayvan ve kredi desteği

Hayvancılıkta yerli üretimi artırmak ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” hayata geçiriliyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Kırsalda bereket: Üreticiye düşük maliyetli hayvan ve kredi desteği
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Hayvansal ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına karşı yerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede, üreticiler Ziraat Bankası aracılığıyla sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. İlk iki yıl geri ödemesiz olacak kredi, 3 ila 5 yıl vadeli olarak geri ödenebilecek.

Üreticilerin mali yükünü hafifletmek için sağlanan bir diğer destek ise hayvanların bakım ve besleme giderlerinin karşılanması olacak. Aylık hayvan başına 1500 TL olarak belirlenen destek, yıllık 270 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Projeyle birlikte, üreticilere TARSİM aracılığıyla bir yıl boyunca sigorta desteği sağlanacak. Sigorta bedeli devlet tarafından karşılanacak, böylece hayvan yetiştiricileri olası risklere karşı korunmuş olacak.

Proje, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu kapsamda, veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gelen başvurularda verilen hayvan sayısı 15’ten 30’a çıkarılacak. Böylece, tarım ve hayvancılık alanında eğitim almış gençlerin kendi işlerini kurmaları desteklenecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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