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Kırşehir 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırşehir 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı 

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Kaman: Necati Çolak
Mucur: Atılgan Yılmaz
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Akçakent: Yılmaz Kılıç

Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Kaman: Aydın Yaman
Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)
Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Kaman: Kenan Elvan
Mucur: Hasan Hüseyin Köşker
Çiçekdağı: İsmail Deniz
Akpınar: Ramazan Atalay
Boztepe: Mustafa Ceylan
Akçakent: Ahmet Bozkurt

İYİ Parti
Kaman: Şuayip Ata
Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)
Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)
Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı) 

Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Kaman: İsa Dinçer
Mucur: Ahmet Erganlı
Çiçekdağı: Hacı Doğan
Akpınar: Musa Bülbül
Boztepe: Hatice Günkızıl
Akçakent: Beytullah Zeki 


Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik 

Kaman: İbrahim Gülmez 

Mucur: Hasan Bozdoğan 

Çiçekdağı: Recai Doğan 

Akpınar: Seher Karakaya 

Boztepe: Mustafa Öksüz 

Akçakent: Hüseyin Bozdoğan 


Demokratik Sol Parti 
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer 

Mucur: Hayrettin Özgenç 


Türkiye Komünist Partisi 
Kırşehir merkez: Serap Emir 

Kaman: Uğur Kayrak 



- Bağımsız adaylar 

Akçakent: Uğur Dağ

Etiketler; #Kırşehir
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