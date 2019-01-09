Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Bolu'nun Gerede ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma sebebiyle bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Ağrı

Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, 9 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent geneli ve ilçelerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 09 Ocak 2019 Çarşamba günü Gerede'de ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.