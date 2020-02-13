Kırşehir'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

ulusal.com.tr