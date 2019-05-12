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Kırşehir'de ambulans şoförünün darbedildiği iddiası

Kırşehir'de ambulans şoförünün alkollü kişilerce darbedildiği ileri sürüldü.

Kırşehir'de ambulans şoförünün darbedildiği iddiası

İddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Birimi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Mehmet Şahin ve beraberindeki acil sağlık personeli, alkol kaynaklı sağlık problemi olduğu ihbarı üzerine Nasuhdede Mahallesi'ne gitti.

Gittikleri olay yerinde alkollü oldukları öne sürülen kişilerce darbedilen Şahin şikayetçi oldu.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü olaya müdahil olup yakından takip edeceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Yavuz, şunları dile getirdi:
"Sağlık çalışanımız olaya müdahaleye gittiğinde darbedildi. Ne yazık ki son günlerde Kırşehir'de görevi başındaki sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet olaylarının artması bizleri derinden yaralamaktadır. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Gerekli adli ve idari tetkiklerin yapılarak suçlulara caydırıcı yaptırımların uygulanmasını arzu ediyoruz. 
Bu vahim olayı şiddetle kınarken meslektaşımız Mehmet Şahin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırşehir
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