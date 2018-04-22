Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aralarında düğüne gidenlerin olduğu 10 kişi yaralandı.

Sami Sarıuvanlar idaresindeki 55 AY 298 plakalı otomobil, Kırşehir-Yozgat karayolunun Çiçekdağı Göllü köyü kavşağında Mahinur Darıcı'nın kullandığı 06 ZEC 92 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Meryem, Zeynep ve Sinan Darıcı ile Arif Demirer, Şahin Özbek, Mert Can Maden, Gökçe ve Aytekin Sarıuvanlar, 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sarıuvanlar'ın kullandığı otomobildekilerin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Amasya'dan Kırşehir'e gittikleri öğrenildi.

