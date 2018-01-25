Ankara-Kayseri karayolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Gün boyunca Kırşehir-Kırıkkale ve Kırşehir-Kayseri karayolu güzergahlarında araçların geçişine zaman zaman izin verilmedi. Mucur ilçesi İnaç köyü ve Akpınar ilçesi Hamit rampası yakınlarında farklı zamanlarda 24 araç ve 5 tır savrularak yoldan çıktı.



Karayolları ekipleri, yoldaki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, açılan yollar kar sürgünleri nedeniyle yeniden kapanarak don ve buzlanma meydana geldi.



Akşam saatlerinde sıcaklığın iyice düşmesiyle Ankara-Kayseri karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Akpınar ve Mucur ilçeleri girişinde görev yapan trafik ekipleri, haber merkezine, "Kırşehir'e araç göndermeyin" şeklinde anonslar yaparak, Kırıkkale, Nevşehir ve Kayseri istikametlerinden kente araç gönderilmemesi için bu illerin uyarılmasını istedi.



Tipinin neden olduğu kar sürgünleri yüzünden görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.