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Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi, eşi tedavi altına alındı

Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Kırşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde yaşayan İhsan (72) ve Zeynep Şahin (69) çiftinden haber alamayan çocukları, kontrol için eve geldi.

Eve girince annelerini sobanın bulunduğu odada, babalarını da diğer odada hareketsiz halde bulan çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekibi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen İhsan Şahin'i, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zeynep Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırşehir #karbonmonoksit zehirlenmesi
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