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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kırşehir-Kırıkkale karayolundaki kazaya buzlanmanın neden olduğu belirtildi

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de buzlanmadan kaynaklandığı bildirilen kazada, şarampole devrilen otomobildeki üç kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Kırşehir-Kırıkkale karayolu Kaman Yolu Kavşağı yakınında seyreden Ünal Akkoyun'un kullandığı 66 NH 253 plakalı otomobil, zemindeki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ünal Akkoyun ile araçta bulunan Nuri Özübek ve Arif Uğur yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmaları ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Akkoyun ve Özübek, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Uğur'un ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #Kırşehir
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