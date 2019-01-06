Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar 7 Ocak Pazartesi için tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.



Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Kırşehir'de eğitime kar engeli

Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.



İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.