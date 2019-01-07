Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 5 ilçesinde okullar 7 Ocak Pazartesi için tatil edildi.

Karabük'te, kar yağışı sebebiyle Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin ardından, Safranbolu'da da okullar 7 Ocak Pazartesi bir gün tatil edildi.



Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının il genelinde etkili olduğu belirtildi.



Safranbolu ilçesinde 7 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, diyaliz hastası ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Karabük merkeze bağlı köylerden taşıma ile gelen öğrenciler için de 7 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verildi.



Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.





Kırşehir'de eğitime kar engeli

Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman, Akpınar, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı.



İl merkezi ve Mucur ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.