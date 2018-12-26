banner999
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara'da okullar tatil edildi
Rusya yaptırım listesini genişletti
Rusya yaptırım listesini genişletti
ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor
ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor
Hatay'da kuduz karantinası
Hatay'da kuduz karantinası

Kırşehir'de bugün okullar tatil mi?

Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Kırşehir'de bugün okullar tatil mi?

Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Kaman ve Akçakent ilçelerinde eğitime yarın ara verildiğini duyrudu.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verilmesini kararlaştırdı.

Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Etiketler; #Kırşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.