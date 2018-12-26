Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü okullar tatil edildi.



Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Kaman ve Akçakent ilçelerinde eğitime yarın ara verildiğini duyrudu.



Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verilmesini kararlaştırdı.



Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.