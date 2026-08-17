Kırşehir'de kırmızı bültenle aranan Iraklı terör şüphelisi yakalandı

Terör suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu kişi Kırşehir'de yakalandı. Şahıs, sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırşehir'de kırmızı bültenle aranan Iraklı terör şüphelisi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre 'Terörizm' suçundan Irak adli makamlarınca iadesi talep edilen ve Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu F. H. A. A., TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

ŞAHIS SINIR DIŞI EDİLDİ

Yakalanan şahıs, sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere gönderildi.

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