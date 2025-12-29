Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla ve Aydın hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.