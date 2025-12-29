Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel raporunu yayımladı. Raporda 16 il için "sarı kodlu" uyarı verilirken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaşacağı belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla ve Aydın hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

1 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 2

Orta Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışlar; diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.

2 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 3

BATI KARADENİZ'DE YOĞUN KAR ALARMI

MGM, Batı Karadeniz için özel bir uyarı yayımladı. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

3 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 4

Kıyı kesimlerde yağmurla başlayacak yağışların zamanla kara döneceği bildirildi. 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

4 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 5

DOĞU'DA ÇIĞ VE ULAŞIM UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısında başlayacak kar yağışları etkisini artıracak. Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 5 ila 15 santimetre arasında orta kuvvette kar bekleniyor.

5 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 6

Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde ise kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, kar kalınlığının 15 ila 25 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşım aksamaları ile yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

6 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 7

Rüzgarın Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

7 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 8

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek.

Bursa: 0°C / 5°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Çanakkale: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 2°C / 7°C – Akşam ve gece yağmurlu

Kırklareli: -2°C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

8 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 9

EGE
Parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Aydın dışındaki illerde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Afyonkarahisar: -4°C / 0°C – Akşam saatlerinde kar

Denizli: 1°C / 6°C – Akşam saatlerinde kar

İzmir: 1°C / 9°C – Akşam yağmur ve sağanak

Muğla: -2°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

9 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 10

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz’in doğusunda gece ve sabah yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.

Adana: 4°C / 13°C

Antalya: 8°C / 14°C

Hatay: 4°C / 12°C – Kıyılar yağmur, yüksekler karla karışık yağmur

Isparta: -2°C / 2°C – Akşam ve gece kar

10 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 11

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Buzlanma, don ve sis görülebilir.

Ankara: -2°C / 1°C – Akşam ve Pazartesi öğle saatlerinde hafif kar

Eskişehir: -3°C / 1°C – Akşam kar

Kayseri: -6°C / 0°C – Aralıklı kar

Konya: -2°C / 2°C – Akşam ve gece kar

11 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 12

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Bolu: -4°C / -2°C – Kuvvetli kar

Düzce: 0°C / 2°C – Kuvvetli kar

Sinop: 3°C / 7°C – Karla karışık yağmur ve kar

Zonguldak: 3°C / 5°C – Karla karışık yağmur ve kar

12 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu. Güneydoğusunda kuvvetli kar bekleniyor.

Erzurum: -16°C / -7°C – Sabah kar

Kars: -18°C / -8°C – Sabah kar

Malatya: -3°C / 3°C – Gece kar

Van: -9°C / -2°C – Sabah kar

13 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batman: -4°C / 0°C – Sabah kar

Diyarbakır: -4°C / 1°C – Gece kar

Gaziantep: 0°C / 6°C – Gece kar

Mardin: -4°C / -1°C – Sabah kar

14 15
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak - Resim: 15

16 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı şu 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı: Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce.

15 15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu kar yağışı