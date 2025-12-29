Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor: Kar, yağmur ve soğuk tüm yurdu saracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel raporunu yayımladı. Raporda 16 il için "sarı kodlu" uyarı verilirken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaşacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla ve Aydın hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışlar; diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.
BATI KARADENİZ'DE YOĞUN KAR ALARMI
MGM, Batı Karadeniz için özel bir uyarı yayımladı. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmurla başlayacak yağışların zamanla kara döneceği bildirildi. 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
DOĞU'DA ÇIĞ VE ULAŞIM UYARISI
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısında başlayacak kar yağışları etkisini artıracak. Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 5 ila 15 santimetre arasında orta kuvvette kar bekleniyor.
Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde ise kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, kar kalınlığının 15 ila 25 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşım aksamaları ile yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarı yapıldı.
Rüzgarın Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek.
Bursa: 0°C / 5°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Çanakkale: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 2°C / 7°C – Akşam ve gece yağmurlu
Kırklareli: -2°C / 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Aydın dışındaki illerde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Afyonkarahisar: -4°C / 0°C – Akşam saatlerinde kar
Denizli: 1°C / 6°C – Akşam saatlerinde kar
İzmir: 1°C / 9°C – Akşam yağmur ve sağanak
Muğla: -2°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz’in doğusunda gece ve sabah yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.
Adana: 4°C / 13°C
Antalya: 8°C / 14°C
Hatay: 4°C / 12°C – Kıyılar yağmur, yüksekler karla karışık yağmur
Isparta: -2°C / 2°C – Akşam ve gece kar
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Buzlanma, don ve sis görülebilir.
Ankara: -2°C / 1°C – Akşam ve Pazartesi öğle saatlerinde hafif kar
Eskişehir: -3°C / 1°C – Akşam kar
Kayseri: -6°C / 0°C – Aralıklı kar
Konya: -2°C / 2°C – Akşam ve gece kar
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Bolu: -4°C / -2°C – Kuvvetli kar
Düzce: 0°C / 2°C – Kuvvetli kar
Sinop: 3°C / 7°C – Karla karışık yağmur ve kar
Zonguldak: 3°C / 5°C – Karla karışık yağmur ve kar
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu. Güneydoğusunda kuvvetli kar bekleniyor.
Erzurum: -16°C / -7°C – Sabah kar
Kars: -18°C / -8°C – Sabah kar
Malatya: -3°C / 3°C – Gece kar
Van: -9°C / -2°C – Sabah kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Batman: -4°C / 0°C – Sabah kar
Diyarbakır: -4°C / 1°C – Gece kar
Gaziantep: 0°C / 6°C – Gece kar
Mardin: -4°C / -1°C – Sabah kar
16 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı şu 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı: Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce.