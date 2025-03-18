Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak!
Mart ayının ilk güzel günlerinin ardından, soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı ve kar yeniden yüzünü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart Çarşamba günü kar yağacak illeri açıkladı. Peki, hangi şehirlerde kar yağacak? İşte detaylar...
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Mart ayında sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkaran Türkiye, ani bir soğuk hava dalgasıyla yeniden kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 19 Mart Çarşamba günü için yaptığı tahminlere göre, birçok şehirde kar yağışı bekleniyor.
Soğuk hava ve kar yağışı, şehirlere lapa lapa kar yağdıracak. İşte kar yağışından etkilenecek iller:
Bursa
Bilecik
Kütahya
Uşak
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Bolu
Ankara
Konya
Karaman
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Çorum
Yozgat
Kayseri
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı