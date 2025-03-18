Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak!

Mart ayının ilk güzel günlerinin ardından, soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı ve kar yeniden yüzünü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart Çarşamba günü kar yağacak illeri açıkladı. Peki, hangi şehirlerde kar yağacak? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 1

Mart ayında sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkaran Türkiye, ani bir soğuk hava dalgasıyla yeniden kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 19 Mart Çarşamba günü için yaptığı tahminlere göre, birçok şehirde kar yağışı bekleniyor.

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 2

Soğuk hava ve kar yağışı, şehirlere lapa lapa kar yağdıracak. İşte kar yağışından etkilenecek iller:

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 3

Bursa

Bilecik

Kütahya

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 4

Uşak

Eskişehir

Afyonkarahisar

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 5

Isparta

Burdur

Bolu

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 6

Ankara

Konya

Karaman

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 7

Karabük

Kastamonu

Çankırı

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 8

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 9

Niğde

Çorum

Yozgat

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 10

Kayseri

Amasya

Tokat

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 11

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 12

Bayburt

Erzurum

Bitlis

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Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak! - Resim: 13

Ardahan

Kars

Ağrı

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