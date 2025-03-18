Kış bir kez daha geri döndü: 19 mart çarşamba günü bu şehirlerde kar yağacak!

Mart ayında sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkaran Türkiye, ani bir soğuk hava dalgasıyla yeniden kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 19 Mart Çarşamba günü için yaptığı tahminlere göre, birçok şehirde kar yağışı bekleniyor.