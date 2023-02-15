Kış bu sene uzun sürecek: Şubat sonuna dikkat
Türkiye geçen hafta soğuk hava etkisine girdi ve birçok ilde kar yağışı görüldü... Peki bundan sonra kar yağacak mı?
Türkiye geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beklediği kar yağışına kavuştu. Soğuk hava etkisinin kendisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapıldı.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten yaptığı açıklamasında Türkiye için zonal fırtına uyarısında bulundu.
ŞUBAT SONUNA DİKKAT
Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kışın bu yıl çok uzun süreceğini söyledi.
Ökten sıcaklıkların ciddi olarak düşeceği belirtilirken, son dakika hava durum tahminlerinin detayları açıklandı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışının yeniden görüleceği tarihleri açıklayarak, “Şubat sonu muhtemelen güçlü bir karlı sistem var. Takip ediyorum. Endeksler uygun. Buradan her gün takibini yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Kerem Ökten, Türkiye’ye zonal fırtına geliyor diyerek şunları söyledi:
- Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor. 2 defa peş peşe zonal rüzgarlar doğudan esecek. Türkiye geneli için yeni karlı sistemler mümkün. Hatta büyük sistemler.