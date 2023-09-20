Kış erken bastırdı! Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

Eylül ayının ortalarına gelindiği şu günlerde Ardahan’da kış kendisini göstermeye başladı. Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı. Kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydetti.

ARDAHAN'DA HAVA EKSİLERE DÜŞTÜ!

Erken gelen bu soğuk hava kütlesi hem üreticileri hem de uzmanları tedirgin etti. Küresel ısınmaya dair son yıllarda artan hava değişiminden bu yıl ilk olarak Ardahan nasibini aldı. Soğukların bastırmasındaki bu erken hareket sobaları bile kurdurtmaya başlattı. Kar yağmadan görülen bu eksik soğukluk kışlıkları da erken çıkartırdı.