Kış geri dönüyor: Türkiye'ye kar ve soğuk hava geliyor!
Baharla birlikte ısınması beklenen havalar yeniden soğuyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’ye yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışının geleceğini duyurdu. AKOM ise İstanbul için sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu.
Nisan ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıkların artması beklenirken, Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Orta Avrupa üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye kar yağışını da beraberinde getireceğini söyledi.
Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklendiğini ifade etti. Özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Bitlis gibi doğu illerinde kuvvetli yağışların etkili olabileceğini ve bu bölgelerde su baskını riskinin bulunduğunu belirtti.
Muğla'nın kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda da yağışların zaman zaman şiddetleneceği uyarısında bulundu.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: GÜNEYDOĞU ETKİLENECEK
Önümüzdeki üç gün boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Tunceli, Mardin ve Şanlıurfa çevresinde hava kalitesini olumsuz etkileyecek düzeyde toz girişi görülecek.
Prof. Dr. Şen, özellikle pazartesi ve salı günleri sağlıksız hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Pazartesi gününden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı da görülecek.
Kırklareli, Edirne, Bolu ve Düzce gibi bölgelerde kar beklenirken, Ankara'da karla karışık yağmur öngörülüyor.
Sıcaklıkların perşembeye kadar düşmeye devam edeceği, hatta bazı bölgelerde 8 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. İstanbul'da kar beklenmese de, kar soğuğu etkili olacak.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta için İstanbul'u sağanak yağışa karşı uyardı. Pazar ve pazartesi günleri kent genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiği açıklandı.
AKOM'un raporuna göre, sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 8-14 derece aralığına kadar düşeceği ve bahar normallerinin altına ineceği kaydedildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
6 Nisan Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak
7 Nisan: Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak
8 Nisan Salı: Kapalı
9 Nisan Çarşamba: Hafif yağmurlu
10 Nisan Perşembe: Hafif yağmurlu
11 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu