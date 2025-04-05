Kış geri dönüyor: Türkiye'ye kar ve soğuk hava geliyor!

Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklendiğini ifade etti. Özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Bitlis gibi doğu illerinde kuvvetli yağışların etkili olabileceğini ve bu bölgelerde su baskını riskinin bulunduğunu belirtti.