Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Meteoroloji duyurdu, sıcaklıklar yükselişe geçiyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Amasya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 11°C, parçalı ve çok bulutlu