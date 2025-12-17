Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Meteoroloji duyurdu, sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Aralık Çarşamba hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. 17 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait il il hava durumu tahminleri belli oldu.
MARMARA
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
Bursa: 14°C, az bulutlu
Çanakkale: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 15°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz’de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 11°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
Ankara: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 2°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 6°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis etkili olabilir.
Bolu: 11°C, parçalı bulutlu
Düzce: 14°C, parçalı bulutlu
Sinop: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.
Amasya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis görülebileceği ifade ediliyor.
Erzurum: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 5°C, parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batman: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 14°C, parçalı bulutlu
Mardin: 10°C, parçalı ve az bulutlu