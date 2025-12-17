Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Meteoroloji duyurdu, sıcaklıklar yükselişe geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Aralık Çarşamba hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. 17 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait il il hava durumu tahminleri belli oldu.

MARMARA
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Bursa: 14°C, az bulutlu

Çanakkale: 15°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu

EGE
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 8°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 15°C, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Akdeniz’de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Adana: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 11°C, parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Ankara: 7°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 7°C, parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 2°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 6°C, parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis etkili olabilir.

Bolu: 11°C, parçalı bulutlu

Düzce: 14°C, parçalı bulutlu

Sinop: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Zonguldak: 14°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Amasya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve sis görülebileceği ifade ediliyor.

Erzurum: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batman: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 14°C, parçalı bulutlu

Mardin: 10°C, parçalı ve az bulutlu

