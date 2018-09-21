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Kış hazırlıkları başladı

Türk mutfağının en önemli özelliği kuşkusuz mevsimleri karşılamadan önce yapılan hazırlıklar. Şimdilerde ülkemizin dört bir yanından buram buram kokular yükseliyor. Isparta’da Güneykent ilçesinin Baladız Köyünde de hamarat kadınlar kış için hazırlık yapıyor. Bakalım Baladızlı kadınlar kışın tüketmek üzere kilerlerine neler kaldırıyor?

Kış hazırlıkları başladı

Günümüzde her şeyi hazır, konserve, dondurulmuş olarak yesek de, eski zamanlarda böyle değildi...

Tarhana, salça, erişte ve daha nice güzel lezzetlerimiz… Üretken Türk kadını hazıra inat el emeği ürünlerinden yine de vazgeçmiyor. Şimdilerde yurdun dört bir yanında kış için hummalı bir çalışma var.

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi kış yiyecekleri için Ispartalı kadınlar da hazırlık yapıyor. Yazın son haftalarında başlayan hazırlıklar bu ayda yoğunlaşıyor.

Tarhana yapılıp kuruması için çörtük otunun üzerine serilmiş bile. Sıra bulgura geldi. 

Güneykent ilçesi Baladız köyünün becerikli kadınları elbirliği ile kış için kilerlerine bakın daha neler yapıp kaldırıyor?

Hüsniye teyzeye göre yiyeceklerde bereketi birlik ve sohbet arttırıyor.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #kış hazırlıkları #mutfak
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