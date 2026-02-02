"Kış lastiğim var" dedi, ortalığı birbirine kattı! Pendik'te pes dedirten savunma

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Mercan Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

ÜÇ ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Kazada 34 HCV 969 plakalı otomobil, 06 FRG 132 plakalı Kia marka araç ve 34 PBD 540 plakalı SUV model araçta hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yapan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrol edilerek ayakta tedavi edildi.

"KIŞ LASTİĞİM DE VAR"

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayın hemen ardından yaşanan diyaloglar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çevredekilere yaptığı savunma şaşkınlık yarattı. Sürücünün, hasarı ve durumu soranlara verdiği "Abi araba burada kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki cevabı 'pes' dedirtti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.