Kış ortasında çilek mesaisi: Tarlada 130, markette 300 lira!
Ilıman iklimin etkisiyle kış aylarında da üretimin sürdüğü Anamur’da çilek hasadı devam ediyor. Üretim maliyeti dudak uçuklatırken, bahçe ile tezgah arasındaki fiyat farkı şaşkınlık yarattı.
Türkiye'nin tarımsal üretiminde kilit rol oynayan Mersin'in Anamur ilçesinde, alışılagelmişin dışında bir tarım hareketliliği yaşanıyor.
Genellikle muz bahçeleriyle tanınan ilçede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılıman hava koşulları üreticinin rotasını değiştirmesine neden oldu.
İlçenin pek çok noktasında alternatif ürün olarak toprağa ekilen çilek, özellikle Güleç Mahallesi sakinleri için ana geçim kaynaklarından biri haline dönüştü. Kış mevsiminin tam ortasında olunmasına rağmen, bölge ikliminin sağladığı avantajla açık alanlarda hasat mesaisi hız kesmeden devam ediyor.
Bölgedeki üretim tekniği de dikkat çekiyor. Bahçelerde kış şartlarına karşı özel olarak hazırlanan örtülü sistemlerde yetiştirilen fideler, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra açılıyor. Güleç Mahallesi'ndeki tarlalarda şu sıralar örtülerin kalkmasıyla birlikte kırmızıya bürünen fidelerden açıkta ürün toplanıyor.
BİR DÖNÜMÜN BEDELİ CEP YAKIYOR
Ancak tarladaki bereket, artan girdi maliyetlerinin gölgesinde kalıyor. Bölgede 10 dönümlük arazisinde üretim yapan çiftçi Rasim Uktar, Anamur çileğinin doğallığına ve aromasına kefil olsa da, ekonomik tablonun üreticiyi zorladığını vurguladı. Emeğin karşılığını almanın güçleştiğine işaret eden Uktar, üretim maliyetlerini kalem kalem açıkladı.
Uktar, "Bir dönüm maliyeti 150 bin TL" diyerek tablonun vahametini şu sözlerle anlattı: "Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor"
Ülke genelindeki çilek üretiminin büyük bir kısmını sırtlayan Mersin'de istatistikler de dikkat çekici seviyede. Türkiye genelindeki 650 bin tonluk toplam üretimin yaklaşık 260 bin tonu Mersinli çiftçiler tarafından karşılanıyor.
Buna rağmen tarladan çıkan ürün ile vatandaşın poşetine giren ürün arasındaki fiyat makası giderek açılıyor. Şu günlerde üreticinin bahçesinde kalitesine göre 100 ila 130 TL arasında alıcı bulan çilek, nakliye ve aracıların eklenmesiyle pazar tezgahları ve market raflarında 250 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.