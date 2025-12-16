Kış ortasında çilek mesaisi: Tarlada 130, markette 300 lira!

BİR DÖNÜMÜN BEDELİ CEP YAKIYOR

Ancak tarladaki bereket, artan girdi maliyetlerinin gölgesinde kalıyor. Bölgede 10 dönümlük arazisinde üretim yapan çiftçi Rasim Uktar, Anamur çileğinin doğallığına ve aromasına kefil olsa da, ekonomik tablonun üreticiyi zorladığını vurguladı. Emeğin karşılığını almanın güçleştiğine işaret eden Uktar, üretim maliyetlerini kalem kalem açıkladı.

Uktar, "Bir dönüm maliyeti 150 bin TL" diyerek tablonun vahametini şu sözlerle anlattı: "Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor"