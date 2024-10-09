Kış saati uygulaması geri dönüyor mu? Bakan Bayraktar açıkladı

Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmemesi tartışılmaya devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar geldi. Peki Bakanlığın açıklamasına göre kış saati uygulaması geri dönecek mi?

Mert Sagit Mert Sagit
Kış saati uygulaması geri dönüyor mu? Bakan Bayraktar açıkladı
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Son yıllarda, özellikle sabah saatlerinde işe gitmek zorunda olan vatandaşlar, kış saati uygulamasının kaldırılmasına dair eleştirilerini dile getirmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da Kış Saati Başladı

Avrupa'da 29 Ekim 2024'te yaz saati sona erdi ve kış saati uygulamasına geçildi. Ancak Türkiye'de kış saati uygulamasının geri getirilip getirilmeyeceği hâlâ merak konusu. 2016'dan bu yana Türkiye'de kış saati uygulanmıyor ve vatandaşların bu konuda eleştirileri sürüyor.

Bakan Bayraktar'dan Kış Saati Açıklaması

Tartışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz, ancak iller mesai ve okul saatleri konusunda kendi düzenlemelerini yapabilirler," dedi. Bu açıklamaya göre, 2024'te Türkiye'de kış saati uygulaması geri getirilmeyecek ve saatler geri alınmayacak.

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