Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan uluslararası standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizminin yeni adresi olacak.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde yapımı tamamlanan kayak merkezinde mekanik tesislerin test çalışmaları sürüyor.

Sosyal tesislerden otoparka kadar her şeyin düşünüldüğü merkezde, çocuklar, acemiler ve profesyoneller için yaklaşık 7 kilometrelik kayak pisti bulunuyor.

Vatandaşlar kullanıma açılan acemi pistinde, çocuklarıyla gönüllerince eğleniyor.

Uluslararası standartlara uygun inşa edilen kayak merkezinin resmi açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu ile İmran Kılıç, kayak merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

Erkoç, burada yaptığı açıklamada, teleski ve telesiyejin testlerin ardından hizmete sunulacağını söyledi.

Kış turizminin yeni adresinin Yedikuyular Kayak Merkezi olacağını dile getiren Erkoç, "Burası hem Kahramanmaraş hem de bölge için çok önemli. Burası sadece kente değil, Çukurova bölgesine de hitap eden bir alan. Burada inşallah kışın özellikle kar ve kış sporlarıyla ilgili hem eğitim vereceğiz hem de vatandaşlarımızın burada hoşça vakit geçirmesini sağlayacağız. Burası çok yoğun kar alan bir bölge. Kar yağmaya başladı. Önümüzdeki günlerde güçlü yağışlarla birlikte burası Türkiye'de ön plana çıkacak."

Bölgenin yaz aylarında da mesire alanı olarak kullanılacağını dile getiren Erkoç, turizmcilerin otel yapmak için yoğun taleplerinin bulunduğunu, onları da değerlendirdiklerini belirtti.

Erkoç, hem kış hem de yaz turizmi için Yedikuyular bölgesinin önemine dikkati çekerek, "Çukurova'da özellikle vatandaşlar Kahramanmaraş'ın yaylalarını tercih ediyor. Yedikuyalar Kayak Merkezi'mize Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda burası, cazibesi artarak dünya çapında bir kayak merkezi olacak. Şimdi test sürüşlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Bir bölümü vatandaşımızın kullanımına açıldı." diye konuştu.



"Bölge için büyük bir kazanım"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise herkesin kayak merkezinde gönüllerince eğlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın, dört mevsimin hakkıyla yaşandığı bir il olduğunu dile getiren Kılıç, "Hemen birkaç kilometre aşağıda pamuk ve narenciye yetişiyor. Yedikuyular'da da kayak yapılıyor. Çok yoğun kar alan bu bölgeye kayak merkezi yapılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz de bu ihtiyacı görerek kayak merkezi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'u tebrik ediyoruz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu da kayak merkezinin Kahramanmaraş ve bölge açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Kayseri, Uludağ ve Erzurum'a gitmek her ailenin bütçesine uygun olmayabilir. Yedikuyular Kayak Merkezi bölge illerimiz açısından önemli bir fırsat. Bunlar AK Parti hükümeti ve ülkenin gelişmesiyle yapılan hizmetler." diye konuştu.