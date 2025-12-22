Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı! İşte 22 Aralık hava durumu raporu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren genelinde aralıklı yağmur görülecek. Akşamdan sonra kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski bulunuyor.

Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

Kayseri: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar

Konya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu