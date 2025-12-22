Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı! İşte 22 Aralık hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık 2025 tarihine ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir illerinde aralıklı yağışlar görülecek.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bazı bölgeler için "kar" uyarısı yapıldı. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun yüksek noktalarında yağışlar kar şeklinde düşecek. Kıyı şeridinde ise farklı bir tablo var; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesinin de görüleceği belirtilerek, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
İşte MGM verilerine göre il il beklenen hava olayları ve sıcaklık değerleri:
MARMARA BÖLGESİ
Marmara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Bursa: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kırklareli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İç ve güney kesimlerde aralıklı yağış beklenirken yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya’nın yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Muğla kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak
Muğla: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; sabah saatlerinde kıyılar yer yer kuvvetli
AKDENİZ BÖLGESİ
Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Adana: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli
Hatay: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren genelinde aralıklı yağmur görülecek. Akşamdan sonra kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski bulunuyor.
Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşamdan sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Kayseri: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Konya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis görülebilir.
Bolu: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar
Düzce: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak beklenirken iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis riski bulunuyor.
Amasya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Rize: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölgede parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.
Erzurum: 5°C, parçalı bulutlu
Kars: 3°C, parçalı bulutlu
Malatya: 9°C, parçalı bulutlu
Van: 7°C, parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Batman: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 9°C, parçalı ve az bulutlu