Kışa ara veriyoruz: Türkiye pastırma sıcaklarına giriyor!

Meteoroloji kaynaklarına göre Türkiye, 25-29 Ekim tarihleri arasında pastırma sıcaklarının etkisine girecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları yükselecek, yazdan kalma günler yaşanacak.

Türkiye genelinde son günlerde hava sıcaklıkları hızla düştü. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kavurucu bir yazın ardından gelen ani soğuklar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ancak yazı özleyenler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Meteoroloji uzmanları, kısa süreliğine de olsa sıcaklıkların yeniden artacağını bildirdi.

METEOROLOJİDEN “PASTIRMA YAZI” UYARISI

Haber Global'e göre, 25-29 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde pastırma sıcakları etkisini gösterecek.

Bu dönemde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir şekilde yükseleceği, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerde güneşli ve ılık havanın hakim olacağını belirtti.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

“Pastırma yazı”, sonbaharın sonlarına doğru — genellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortası arasında — yaşanan kısa süreli sıcak dönemleri tanımlamak için kullanılan bir halk deyimidir.

Bu dönemde gündüzler güneşli, puslu ve rüzgarlı geçerken; geceler serin olur. Yağış görülmez, ancak sabaha karşı don olayları yaşanabilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin hareket etmeden durması ve sıcak bir yüksek basınç alanı oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle sıcaklık birkaç gün boyunca mevsim normallerinin üzerine çıkar.

Bazen yılda birden fazla kez yaşanırken, bazı yıllarda hiç görülmeyebilir. Türkiye’de genellikle 3 ila 7 gün arasında sürer.

