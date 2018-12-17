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Kışa özel lezzet: Kaymak dolması

Görünüşüyle göze tadıyla damağımıza hitap ediyor. Afyonkarahisar'ın kışa özel lezzeti "Kaymak dolması" na hem kentte hem de il dışından talep yoğun.

Kışa özel lezzet: Kaymak dolması

Görünüşü dolmaya benziyor, tadıyla tüm yurda nam salıyor.

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da sadece kış aylarına özel "kaymak dolması" üretiliyor.

Bu dolmanın içerisinde saf manda sütünden yapılmış, şehrin meşhur süt kaymağı bulunuyor. Dışı ise Afyonkarahisar şekeri diye bilinen şekerle kaplanıyor.

Günde yaklaşık 50 ton lokum üretilen kentte kışın tüketim tercihinde ilk sırayı kaymak dolması alıyor.

Ayrıca dolmanın bozulmaması için 3-4 gün içinde tüketilmasi gerekiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Afyonkarahisar #kaymak dolması
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