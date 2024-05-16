KISKAÇ-15 operasyonu: 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Operasyonlar, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında Erzincan’da 19 şüpheli gözaltına alındı.

KISKAÇ-15 operasyonu: 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Erzincan merkezinde 17 farklı adreste, Şanlıurfa ve Ordu illerinde de birer adreste olmak üzere toplam 19 adreste; 140 personel ve 38 aracın katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konularak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tahkikat devam etmektedir.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden tüm terör odaklarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# FETÖPDY # gözaltı # operasyon
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