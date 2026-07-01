Kısmet açma vaadiyle 15 Bin TL istemişlerdi: Sosyal medya şebekesi çökertildi!

Kendilerini "Muhammet Hoca" olarak tanıtan şebekenin, mağdurlardan her işlem başına 15 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

"MUHAMMET HOCA" KİMLİĞİYLE TUZAK

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı yönündeki e-posta ihbarları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin sosyal medyayı bir "kazanç kapısına" çevirdikleri anlaşıldı.

Şebekenin çalışma yöntemi ise şu şekilde işliyordu:

Sosyal Medya Ağı: Kendi oluşturdukları profiller üzerinden büyü bozma, kısmet açma, muska yazma ve aşk büyüsü gibi vaatlerde bulundular.

Fiyat Tarifesi: Mağdurlara güven aşılayarak her bir işlem için 15 bin TL ücret talep ettiler.

Teknik Donanım: Şebekenin kullandığı çok sayıda kullan-at SIM kart, polisin teknik takibe takılmamak için kurdukları düzeneği gözler önüne serdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin saklandıkları adrese düzenlenen baskında, dijital suç izlerini taşıyan çok sayıda ekipman ele geçirildi:

9 adet cep telefonu

1 adet bilgisayar

Dua kitapları (dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan)

Çok sayıda kullan-at SIM kart

ADLİ BİLANÇO: 4 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan şebeke elebaşı Miraç E. (23) ile Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklananlar: Şüphelilerden 4'ü "nitelikli dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ve "basın/yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serbest Kalan: E.Ç. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette susma hakkını kullanan şebeke lideri Miraç E.'nin yanı sıra, diğer şüpheli Ş.T.'nin "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım, arkadaşlarımı ziyarete gelmiştim" şeklindeki ifadesi ise kayıtlara geçti.