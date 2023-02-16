Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için televizyon kanalları yaptıkları ortak yayınla ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyası düzenlendi. Geceye bağış toplamak için katılan Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi ve konuşması gündem oldu. Ünlü oyuncu “Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımamıştı” sözleriyle duygularını dile getirdi, o anlarda gözlerinin dolu olması da dikkat çekti.

Televizyon kanalları Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. Telefonların susmadığı, bağışların yağdığı gece yaklaşık 7 saat sürdü. ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına deprem felaketinin yaralarını sarmak için günlerdir çaba gösteren Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

Tatlıtuğ’un ağır adımlarla stüdyoya girişi Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakterine benzetildi. Stüdyoda konuşma yapan ünlü oyuncunun o anlarda gözleri dolu dolu oldu.

“KALBİM HİÇ BU KADAR ACIMADI”

Tatlıtuğ, konuşmasında “Herkesin başı sağ olsun. Çok kısa tutmak istiyorum konuşmamı. Bu bir felaket. Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç acımamıştı. Tüm devletimin, güzel ülkemin başı sağ olsun tekrar” ifadelerini kullandı.