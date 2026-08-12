Kıyafetleri nehir kenarında bulundu! Adana'da kaybolan iki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde, isimleri henüz öğrenilemeyen 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk kayboldu. Gün içinde evden ayrılan ve uzun süre dönmeyen çocukların durumu aileleri tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarı alan jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden çocukların gitmiş olabileceği muhtemel yerlerde geniş çaplı bir araştırma ve arama çalışması başlattı.