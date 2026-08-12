Kıyafetleri nehir kenarında bulundu! Adana'da kaybolan iki çocuk için arama çalışması başlatıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde uzun süre evlerine dönmeyen 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğa ait kıyafetler Ceyhan Nehri kıyısında tespit edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde, isimleri henüz öğrenilemeyen 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk kayboldu. Gün içinde evden ayrılan ve uzun süre dönmeyen çocukların durumu aileleri tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarı alan jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden çocukların gitmiş olabileceği muhtemel yerlerde geniş çaplı bir araştırma ve arama çalışması başlattı.
Jandarma ekiplerinin karada yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında, kayıp çocuklara ait olduğu belirlenen kıyafetler Ceyhan Nehri'nin kıyısında bulundu. Bu kritik tespitin ardından arama kurtarma operasyonunun boyutu genişletilerek nehir güzergahına yoğunlaştırıldı.
Kıyafetlerin su kenarında bulunması üzerine bölgeye hızla itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan dalgıç polisler su altında arama faaliyeti başlatırken, itfaiye ve jandarma ekipleri de kıyı şeridini taramaya devam ediyor.
Ekipler, kayıp iki çocuğu bulmak için hem Ceyhan Nehri'nin içerisinde hem de çevresinde yürüttükleri çalışmaları kesintisiz olarak sürdürüyor.