Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı!

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda yapılan operasyonda, valizlere yerleştirilen hamur ve kıyma makinelerinin içine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi. 5’i Özbekistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda hamur ve kıyma makinelerine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi. Operasyonda 5’i Özbekistan uyruklu olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uçakla Kapadokya Havalimanı’na gelen 5’i yabancı uyruklu 6 kişinin valizlerinde arama yaptı.

Valizlerden çıkan hamur ve kıyma makinelerinden şüphelenen ekipler, detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda makinelerin içerisine gizlenmiş, parçalar halinde toplam 61 kilo 121 gram kaçak altın bulundu.

Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu belirtildi. 24 ayar altınlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

