Ali Nafi Toksöz (36), kıskançlık nedeniyle kız arkadaşı Ç.B. (22) ile Ilıca Mahallesi'nde tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Nafi Toksöz'ün darbettiği, sonra makasla saçlarını kestiği kız arkadaşı Ç.B'yi daha sonra bıçakladığı öne sürüldü.
Yaralanan Ç.B, komşularının ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Nafi Toksöz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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