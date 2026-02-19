Kız kardeşinin sevgilisini ormanda katletmişti: Mahkemede kendini böyle savundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, barışmak amacıyla yanına gelen kız kardeşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 30 Haziran 2023 tarihinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

İş insanı 43 yaşındaki Ali Rıza Düzova, aralarındaki husumeti bitirmek amacıyla kız arkadaşı Neslihan Ç.'nin ağabeyi Kenan Ç. ile bir araya geldi. Birlikte yemek yiyip vakit geçiren gruptan Düzova, bir süre sonra ayrılmak istedi. Kenan Ç.'nin ısrarıyla bir süre daha kalan Düzova, gitmek için hareketlendiği sırada kız arkadaşının ağabeyi tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Düzova, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet zanlısı Kenan Ç. ise tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Cinayete ilişkin açılan davanın görülmesine Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Kenan Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Dava dosyasında, 2025 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirten bir rapor yer alıyordu.

Ancak sanık avukatının itirazı üzerine sanığın Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş İhtisas Kurulu'na sevkine karar verilmişti. Görülen son duruşmada, beklenen yeni raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

"KUSURUMU BAĞIŞLAYIN"

Mahkeme heyeti tarafından savunması sorulan tutuklu sanık Kenan Ç., ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Şizofren hastasıyım, kimseye zarar vermek istemezdim. İlaçlarımı kullanmadığım için öyle oldu, kusurumu bağışlayın"

Mahkeme, eksik raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli cinayet
